Giuntoli firma per la Juve: “Juventino fin da piccolo grazie al mio papà, un’emozione incredibile”

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso un comunicato stampa. Il dirigente è reduce dallo storico scudetto vinto con il Napoli.

La Juventus ha annunciato così Giuntoli: “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi. In bocca al lupo Cristiano e benvenuto alla Juventus!”.

Prime parole da nuovo direttore sportivo della Juventus per Cristiano Giuntoli. L’ex Napoli ha affidato i propri pensieri ai canali ufficiali del club bianconero:

Le prime sensazioni da dirigente della Juventus? “Sono state incredibili, quasi indescrivibili. Per un bambino come me che partiva da Prato in pullman e faceva 8 ore di viaggio per vedere la Juventus è motivo di grandissima soddisfazione e di emozione veramente incredibile”.

A chi pensa in questi primi momenti bianconeri? “A mio papà che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo. Per questo da una parte lo ringrazio, pur con quel pizzico di malinconia che mi porterò sempre dietro”.

Un aggettivo per la Juventus che sta conoscendo? “Affascinante ed ambiziosa”.

Un aggettivo per Giuntoli? “Difficile parlare di sé stesso, dobbiamo sempre lavorare più degli altri. Poi se lo faremo anche meglio lo dirà il tempo, ma sicuramente sarò un grande lavoratore”.

Che Juventus vuol costruire col suo staff? “Dobbiamo tutti mettere da parte l’io e ragionare come noi, mi piacerebbe mettere insieme tante teste con un solo cuore”.