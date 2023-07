Sollievo a Mugnano e a Napoli, il giovane Marco è stato ritrovato

PUBBLICITÀ

Marco Gallo era scomparso dalla sua abitazione di Mugnano. Nelle scorse ore i familiari e gli amici hanno diffuso un annuncio via social “Stamattina mio figlio Marco è uscito di casa, senza dare più sue notizie, se qualcuno lo avesse visto o sentito mi dia notizie. Grazie chiamate al 3339438111″, scriveva mamma Stefania. Dopo più di un giorno di tensione vissuto anche al Vomero, suo quartiere d’origine, il giovane è stato ritrovato.

Secondigliano in ansia per Gennaro, il giovane è scomparso da lunedì

Ansia a Secondigliano per la scomparsa di Gennaro Fabbrocino. Il giovane, di Secondigliano, ricoverato sabato mattina in ospedale era stato poi dimesso. Non si hanno più sue notizie da lunedì 5 giugno. Chiunque abbia notizie, può contattare il numero 350.9148549.

A denunciare la scomparsa sui social, postandone la foto, è Secondillyanum – Periferiamonews : “Da ieri mattina non si hanno notizie di Gennaro Fabbrocino, residente a Secondigliano, ricoverato sabato mattina in ospedale e poi dimesso.

Chi lo dovesse avvistare, è pregato di contattare il numero 350.9148549″.