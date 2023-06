PUBBLICITÀ

Gli affiliati al clan 167 rubavano l’energia elettrica, blitz ad Arzano. I carabinieri della locale Tenenza hanno svolto un servizio di controllo del territorio per prevenire e contrastare le attività illecite in città. Durante una verifica nel rione 167 in via Cristoforo Colombo, hanno scoperto diverse manipolazioni e alterazioni dei contatori dell’energia elettrica.

Gli accertamenti, svolti in collaborazione con il personale della società di distribuzione di energia elettrica, hanno consentito di identificare e denunciare 6 persone per furto aggravato di energia. Due dei denunciati sono membri del clan della 167 di Arzano e al momento dei controlli, erano già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Le altre persone denunciate hanno stretti legami di parentela o di vicinanza con membri di rilievo dello clan camorristico.

PUBBLICITÀ

Furti di energia elettrica scoperti ad Arzano, scattano le indagini

Ad inizio giugno sono stati condotti controlli a tappeto da parte dei carabinieri della locale Tenenza su tutto il territorio del Comune di Arzano, nel corso dei quali è stato arrestato V.S., 44enne del posto che era già sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di permanere presso il proprio domicilio nelle ore serali e notturne.

I militari hanno controllato il 44enne e hanno constatato la sua assenza dalla propria abitazione. I Carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo e lo hanno trovato in strada poco più tardi, è stato arrestato. L’uomo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari prima del direttissimo dove il suo arresto è stato convalidato. I Carabinieri della Tenenza – durante i molti controlli effettuati – hanno riscontrato diverse anomalie relative ad eventuali furti di energia elettrica facendo così partire le indagini i cui esiti saranno comunicati all’Autorità giudiziaria