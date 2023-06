Nancy Coppola, migliaia di commenti dopo la pubblicazione della pagella del figlio: “Preferisco essere chiamata scostumata invece di piangere”

PUBBLICITÀ

Tanti commenti dopo la decisione di Nancy Coppola di pubblicare la pagella del figlio Vincenzo. La cantante neomelodica ha pubblicato la pagella con questa didascalia: “I voti di mio figlio Unico 9 in “Musica”. Inizialmente doveva ancora ambientarsi però poi si è ripreso Bravo vita mia …sei il mio orgoglio”, ha scritto Nancy sottolineando la differenza tra i voti di inizio e fine anno. Tantissime le reazioni sui social a cui Nancy ha risposto con la solita schiettezza ed ironia. “Innanzitutto non sono voti bassi perché nel secondo quadrimestre ha avuto tutti voti buoni, non sarà un genio ma mi accontento del 7… poi avrà modo di recuperare in seconda media. Quello che mi rende orgogliosa e’ il migliorarsi nel comportamento. Non vedo nulla di male nella pubblicazione della pagella di mio figlio , lo fa ogni mamma. Avete la malignità negli occhi e nel cuore…

I vostri figli sono tutti geni? E perfetti? La sua non è una pagella di tutti 10 ma sono orgogliosa ugualmente di mio figlio. Detto questo godetevi la vita …siete una rottura di C… glioni!

Ps: volevo dire a molti genitori che hanno i figli LAUREATI e se ne vantano , pulitevi il culo , perché se nella vita non avete l’umiltà e le capacità di affrontare il mondo resta comunque semplicemente un pezzo di carta”. I commenti dei fans: “Ha fatto bn a pubblicare sono voti bellissimi e poi il figlio guardando la mamma che pubblica orgogliosa questa pagella lui sarà più carico e x il prossimo anno migliorerà ancor di più, co****ni è per colpa vostra che alcuni ragazzi x vergogna,paura e giudizio di brutti voti si sono tolti la vita!”. “Brava Nancy Coppola devi essere sempre orgogliosa dei tuoi figli soprattutto con i voti bassi che poi bassi non sono I bambini bisogna sempre lodarli e ti daranno soddisfazione poi dove arrivano arrivano Può fare il cantante il professore il commesso quello che vorrà fare farà l importante avere un bimbo felice e tranquillo”.

Nancy parla dopo le critiche: “Le mie cadute di stile accadono quando leggo ciò che non si può proprio sorvolare.

Non perché sia un personaggio pubblico mi si possa offendere gratuitamente ed io debba restare lì a leggere , raccogliere e cadere in depressione. Preferisco essere chiamata scostumata per le mie dovute risposte anziché rinchiudermi in camera a piangermi addosso”