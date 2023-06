Duplice omicidio di Sant’Antimo, parla il figlio di Raffaele Caiazzo: “Ha ucciso Brigida e tutti i nostri sogni, per me è morto”

A distanza di diversi giorni dal duplice omicidio dei cognati Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane a Sant’Antimo, a causa delle scellerate e violente azioni del suocero Raffaele Caiazzo, torna a parlare il figlio di quest’ultimo nonché compagno di Maria Brigida, Alfonso Caiazzo. E lo fa attraverso un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Queste le parole, molto dure e intrise di rabbia e dolore, di Alfonso rilasciate al quotidiano: “Maria Brigida era tutta la mia vita. Stavamo insieme da quando lei aveva 15 anni e io 18. Avevamo tanti progetti, presto ci saremmo sposati”.

Poi continua: “Ora provo solo un dolore profondo e rabbia verso quell’essere che non è degno di essere chiamato papà. È peggio di un animale. Per me è morto”.