Godiamoci gli ultimi giorni d’estate, a Napoli l’autunno porta freddo e temporali

Cielo prevalentemente sereno quest’oggi, con la temperatura massima che sarà di 26°C, mentre la minima di 19°C. Non sono previste piogge e la situazione non cambierà almeno fino al weekend, quando le condizioni climatiche cambieranno repentinamente. A partire da domenica, infatti, assisteremo ad un repentino calo delle temperature e ad un progressivo peggioramento meteorologico. Sono previste infatti piogge e temporali che ci accompagneranno probabilmente per gran parte della prossima settimana.

Le previsioni fino a giovedì di 3bmeteo.com

Mercoledì, 21 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C. Allerte meteo previste: vento.

Giovedì, 22 settembre: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C. Nessuna allerta meteo presente.