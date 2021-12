“Forse è un brutto sogno”, i post di Salvatore Esposito e Marco D’Amore fanno sperare i fan

La quinta ed ultima stagione di Gomorra si è conclusa con la morte dei due protagonisti, Ciro di Marzio e Gennaro Savastano. Entrambi ammazzati in spiaggia dai sicari di Nunzia, la vedova di ‘o galantuomo, anche lei uccisa. Ciro è stato ucciso con un colpo alla tempia, Genny era morto poco prima trucidato con diversi colpi al petto. La dinamica dei loro decessi lascia chiaramente intendere che non ci sarà una sesta stagione.

Alcuni fan, però, dopo gli ultimi post pubblicati da Marco D’Amore e Salvatore Esposito sono tornati a sperare in un ipotetico continuo. “A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono sicuro“, scrive sui social l’attore che interpreta l’immortale. L’attore che interpreta l’ultimo capostipite dei Savastano, invece, scrive: “Dormi Gennà, dormi, che forse è solo un brutto sogno“.

La quinta stagione di Gomorra sarà l’ultima

Ad ogni modo, nonostante le speranze dei fan, non ci sarà nessun colpo di scena o resurrezione per i due. Dopo la quinta non è prevista un’altra stagione, né tantomeno un ritorno al cinema come è avvenuto col film midquel L’Immortale, uscito nelle sale due anni fa, a cavallo tra la quarta e la quinta.

Nessuna prosecuzione della storia, dunque, ma al massimo si potrebbe fare un passo indietro, come svelato da uno degli autori. Nel corso della sua intervista esclusiva a Tvserial.it, Leonardo Fasoli ha rivelato che attualmente non è in progetto una prosecuzione di Gomorra. Tuttavia, qualora si presentasse l’occasione di rivisitare il mondo della serie, l’autore immagina di compiere un salto indietro nel tempo. “Qualora dovesse esserci una continuazione,” spiega Fasoli “si potrebbe esplorare Scampia prima dell’arrivo di Gennaro Savastano”.

Se la storia di Gomorra potesse essere ampliata, lo sceneggiatore Fasoli si immagina di tornare indietro per raccontare una sorta di prequel che riveli ciò che è successo prima dello strapotere dei Savastano a Scampia. “Raccontare la Camorra degli anni Sessanta e Settanta, come è avvenuta l’evoluzione dal tabacco alle droghe, passando per tutti gli eventi che ci sono stati” racconta Fasoli, che aggiunge: “Quello è un materiale inesplorato dell’evoluzione della crescita, come se fosse la gioventù della Camorra. Con [Gomorra – La Serie] hai l’età adulta, prima c’era stata una giovinezza, e prima ancora la Camorra bambina degli anni del Dopoguerra. Per cui ci sono queste fasi che volendo potrebbe essere ancora esplorate”.

LA MORTE DI CIRO E GENNY su Gomorra

Ancora una volta Ciro e Gennaro si ritrovano a combattere fianco a fianco. “Dobbiamo uscire da qua, coprimi” dice Ciro a Genny. Quest’ultimo viene raggiunto dai proiettili e crolla esanime sulla sabbia mentre cerca di avanzare. Gennaro Savastano è morto in battaglia. Ciro si inginocchia vicino al cadavere del fratello, cingendo il suo volto tra le mani e scoppiando in un pianto sommesso. Dalla sua giacca estrae un mazzo di chiavi che tiene in mano.

Ciro volge lo sguardo verso il buio nella direzione da cui i suoi assalitori provenivano. Forse l’agguato è finito. Invece no. Ciro viene colto di sorpresa da un proiettile che lo colpisce di lato. Succede l’impensabile. Quello che credevamo impossibile è diventato reale. L’Immortale è morto, il suo cadavere crolla a terra a fianco a quello di Genny. Due fratelli uniti nella vita, così come nella morte.