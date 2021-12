Caivano, assalto dei malviventi in banca: vetro sfondato ma il colpo va male

Fallito l’assalto alla Banca di Credito Popolare situata in corso Umberto I a Caivano. I malviventi si sono dati alla fuga a mani vuote, dopo aver tentato di sfondare il vetro della porta d’ingresso. Era passata da poco l’ora di pranzo, quando la banda ha tentato di mettere a segno il colpo di Natale in banca. Armati di arnesi da scasso, hanno tentato di sfondare il vetro di una delle porte d’ingresso. Il sistema d’allarme è scattato dopo pochi secondi e i malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Temevano di essere acciuffati dalle forze dell’ordine ed hanno lasciato il posto in fretta. Secondo la ricostruzione, i balordi volevano approfittare dell’assenza della guardia giurata, presso la filiale, per fare irruzione. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della locale tenenza, coordinati dai militari della compagnia di Casoria. L’attività investigativa procede a pieno ritmo e mira a far luce sui responsabili del raid fallito. Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza della struttura. Saranno controllati anche i video dei sistemi di sicurezza della zona, in cui infatti sorgono diverse attività commerciali.

I raid precedenti

Gli istituti di credito, soprattutto nel periodo che precede il Natale, sono presi di mira dai balordi. Circa un mese fa, i ladri avevano sradicato nella notte il bancomat della filiale della Deutsche Bank di via Guglielmo Marconi a Casoria. Mediante l’utilizzo di un autocarro con una gru, la banda aveva sfondato lo sportello per portare via il bancomat. I militari dell’Arma della compagnia di Casoria si occuparono dei rilievi del caso ed apriranno le indagini per arrivare ai responsabili del colpo. Solo pochi giorni prima, un altro assalto era stato compiuto ai danni di una banca di Volla. La banda aveva usato una tecnica simile per mettere le mani sul bottino.