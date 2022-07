Grande floridità per il settore cosmetico in Italia: alcuni dati

Il settore della cosmesi gode, in Italia, di una notevole floridità: è questo ciò che emerge analizzando le statistiche presentate sul sito Internet ufficiale di Cosmetica Italia, Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche. Il punto sulla situazione del settore relativa all’anno 2021 evidenzia dati decisamente incoraggianti.

Cosmesi, un settore in forte crescita in Italia

Iniziamo con il dato più emblematico, quello relativo alla produzione di cosmetici nell’anno in questione: complessivamente, il business è ammontato a 11.810 milioni di euro, una cifra oggettivamente altissima che lascia ben immaginare quale sia l’importanza di tale ambito economico.

Quando si parla di trend, ovviamente, ancor più che le cifre assolute sono significative le percentuali, e anche da questo punto di vista il report di Cosmetica Italia conferma l’ottima salute del settore.

Nel raffronto su base annua tra il 2021 e il 2020, infatti, la crescita è risultata essere del +8,8% per quel che riguarda, a livello generale, il mercato cosmetico italiano, indicativo è anche il trend positivo riguardante l’esportazione di cosmetici, il quale segna un notevole +13,8%.

Focus sulle esportazioni: le nazioni dove si esporta di più

A quest’ultimo riguardo è interessante aprire una parentesi e scoprire quali sono i Paesi verso i quali l’industria cosmetica italiana esporta maggiormente, e al primo posto figura la Francia.

Se la nazione transalpina ha fatto registrare un +6% di crescita su base annua, è stato invece un autentico boom quello degli Stati Uniti, che occupano la seconda posizione di questa speciale classifica: tra il 2020 e il 2021, infatti, la crescita di esportazioni verso gli USA è risultata pari a +28%.

A completare il “podio” di nazioni verso le quali l’Italia esporta maggiormente i propri cosmetici vi è la Germania, in cui tasso di crescita annua è ammontato a 6,6%.

Confermata la crescita dell’e-commerce, bene anche i canali di distribuzione professionali

Sono assai interessanti anche i dati relativi ai canali di distribuzione, i quali confermano il boom del commercio elettronico.

L’e-commerce è in crescita costante ormai da tantissimi anni e, come confermato da molteplici ricerche specifiche, nei tempi più recenti è stato protagonista di un’ulteriore “impennata” dovuta all’emergenza sanitaria.

I lockdown, e in generale le varie limitazioni causate dalla pandemia, hanno spinto tantissime persone a comprare online, dunque anche i più scettici hanno avuto modo di sperimentare quanto sia comodo e pratico acquistare in rete con pochi click.

Per quel che riguarda in maniera specifica il mondo della cosmesi, l’e-commerce ha registrato una crescita del +23,2% tra il 2020 ed il 2021, cifra davvero altisonante che indica come i cosmetici facciano sempre più rima con Internet; è sufficiente una semplice ricerca online, d’altronde, per rendersi subito conto di come vi siano diversi e-commerce specializzati che godono di un grande blasone, come è il caso di Slowfarma .

Bene anche i canali di distribuzione professionali, i quali hanno fatto registrare, nel raffronto tra il 2020 e il 2021, una crescita del +22,4%. Non ci sono dubbi, dunque: la cosmesi italiana gode di un’ottima salute, e questo nonostante il generale periodo di crisi e i rincari delle materie prime che, inevitabilmente, hanno il loro peso.