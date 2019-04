Commozione al Grande Fratello, Michael Terlizzi parla della sua malattia: «Lo nascondo da 30 anni»

Un momento toccante quello a cui si è potuto assistere al Grande Fratello. Michael Terlizzi si è confessato con Lemme parlando della sua malattia, la sinostosi radio-ulnare, quale non gli permette di ruotare le braccia. Lo stesso concorrente ha spiegato di aver rifiutato non poche offerte di lavoro nel mondo della moda proprio a causa di questa malattia. A riportare la notizia è stato il portale di notizie BitchyF.

La confessione di Michael Terlizzi

«Non sono preso male, però ho sempre cercato di evitare. Sempre meglio non esporsi troppo. No, non si vede. Io nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio”. “Non ho mai accettato tante cose perché mi dava fastidio – ha spiegato ancora Terlizzi -. No, non è imbarazzo. Ho sbagliato fino a ora sinceramente. Alla fine ci sono arrivato comunque a fare le cose. E senza che io provassi, è capitato per mio padre». Queste le dichiarazioni del concorrente, che poi conclude: «Dopo che finisco qua vediamo se il botto lo farò veramente e vedremo se le braccia saranno un impedimento o no. Mi hanno detto già tantissime volte di fare l’attore, ma tante tante. Mi dicono che ho la faccia da cinema. Ma come faccio? – ha concluso con un pizzico di amarezza – Se io devo fare un film mettiamo di guerra e devo sparare, non posso. Mentre ce ne sono tanti altri che possono farlo. Ci sono altri bei ragazzi».