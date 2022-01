Grande Fratello Vip, la sfortuna di Manila Nazzaro: ha perso 2 denti in un giorno

Disavventura per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia ha perso due denti in meno di 24 ore e ha chiesto alla produzione l’intervento di un dentista. Un controllo che è stato richiesto anche in vista della diretta di questa sera, ma che non sarebbe ancora avvenuto. Sui social alcuni utenti le hanno mostrato solidarietà sperando che la situazione si risolva presto.

«Manila ha perso un altro dente, questa volta quello davanti ed è da ieri che chiude un dentista urgentemente. Io mi sento male per lei, come fa domani. Mettendomi nei suoi panni mi chiedo se riderei per la disperazione o per l’imbarazzo», si legge su Twitter. Dopo l’incidente la gieffina è apparsa molto giù di morale.

Il periodo ‘no’ dopo l’allontanamento di Solei Sorge

La stanchezza si fa sentire dentro la casa e Manila, grande protagonista di questa edizione, deve già affrontare una situazione non facile: l’allontanamento di Soleil Sorge. Da quando è arrivata Delia Duran gli equilibri dentro la casa sono cambiati. Oggi, però, Manila ha altro a cui pensare.