Foto di Georgina sul grattacielo più alto del mondo, la pazzia di Ronaldo per il compleanno della moglie

Un compleanno unico quello che Georgina Rodriguez ha festeggiato insieme al marito, Cristiano Ronaldo. I due si sono dedicati una ‘serata speciale in occasione della festa e, inoltre, l’hanno trascorsa insieme a tutta la famiglia in una location spettacolare. La modella, oggi, è al quinto mese di gravidanza ed il pancione, con il tempo, inizia a farsi vedere.

La pazzia di Cristiano Ronaldo per il compleanno di Georgina

Per festeggiare il compleanno, la coppia prima ha deciso di trascorrere la giornata in spiaggia. Poi, il campione del Manchester United, le ha regalato un enorme bouquet di fiori e una cena in un luogo decisamente incantevole. A far rimanere Georgina senza parole, però, è stato altro. Per rendere indimenticabile il giorno dei 28 anni di Georgina, infatti, non solo ha scelto come location una terrazza a Dubai, ma anche di far riprodurre uno spettacolo di luci su uno dei luoghi più iconici della città. Sulla torre del Burj Khalifa, difatti, sono apparse le foto della nuova serie che come protagonista vede proprio Georgina Rodriguez. Poi, per chiudere in bellezza, Cristiano Ronaldo le scrive “Happy Birtday Geo” sulla torta. Applausi ma soprattutto tanta commozione.

Il prezzo per un messaggio personale sul grattacielo più alto del mondo

Il Burj Khalifa, per l’esattezza, è una delle più lussuose attrazioni della città ed è proprio la struttura che detiene il primato di grattacielo più alto del mondo. Secondo il Mirror, inoltre, per inserire un messaggio personale – proprio come ha fatto Cristiano Ronaldo a Georgina – ci vorrebbero circa 60mila euro per tre minuti. Prezzo che, nel fine settimana, aumenta ancora. Insomma, i due sono insieme da circa 6 anni, ma il loro amore sembra non conoscere confini e, soprattutto, monotonia. Lo spettacolo di ieri, seppur a cifre fuori portata per un ‘comune’ essere umano, ne è la prova.