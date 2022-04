Grave lutto all’Università Federico II, il professore Carlo Capuano muore a 48 anni

Grave lutto all’Università Federico II di Napoli. Si è spento a 48 anni il rofessore Carlo Capuano, docente di Economia Applicata. Ad annunciare la sua giovane dipartita è stato lo stesso Ateneo. “Appassionato di teoria dei giochi fin dai tempi degli studi universitari”, ricorda l’ateneo, “è stato un punto di riferimento per molti studenti della Federico II quale docente di Microeconomia ed Economia Industriale, coordinatore dei programmi Erasmus del Dipartimento e componente della Commissione Erasmus di Ateneo”.

Classe 1973, nato nella città tedesca di Wehr nel Baden-Württemberg, era stato anche vincitore della borsa di studio Stringher ed aveva studiato anche in Francia presso la Toulouse School of Economics. “Nella sua attività di ricerca, dedicata prevalentemente a temi di economia industriale e regolamentazione, ha contribuito in modo significativo al dibattito sui temi del disegno degli incentivi all’innovazione, e dell’impatto dei brevetti sull’attività innovativa delle imprese”, ha spiegato ancora la Federico II in una nota.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore su Facebook, soprattutto dei suoi studenti che lo ricordano con enrome affetto e nostalgia. Capuano aveva infatti un rapporto molto stretto con l’Università, all’interno della quale – nel corso degli anni – si era sempre distinto per la sua disciplina e caparbietà.