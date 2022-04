La gravidanza di Britney Spears ‘chiama’ Napoli, su Instagram ‘la voglia’ della pizza di Sorbillo

Si sa, le donne nel periodo della gravidanza vanno facilmente soggette a particolari voglie in fatto di cibo. Ovviamente il discorso vale anche per le celebrità, che – probabilmente – hanno la fortuna di poterle assecondare più facilmente. Un po’ come Britney Spears, la quale, ad una settimana dall’annuncio della sua terza gravidanza, fa sapere al mondo intero di avere una matta voglia di pizza. Ma non una pizza qualsiasi, bensì la pizza del napoletano Gino Sorbillo!

Britney Spears e la voglia di pizza di Sorbillo

Sorbillo, come scrive anche sulle tende dei suoi locali, ha aperto il suo franchising solo in 3 città in tutto il mondo. Ovviamente nella sua amata Napoli, a Milano e – fortunatamente per Britney – anche a New York. La star americana ha, così, deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram due foto delle spettacolari pizze di Sorbillo, ritratte nei suggestivi scenari di Napoli. Nel post, inoltre, non solo ha comunicato di star letteralmente morendo di fame (“I’m actually starving!“), ma ha anche taggato il profilo della pizzeria napoletana.

Gli scambi social tra la star americana e il pizzaiolo napoletano

Nel giro di pochi minuti, com’era prevedibile, Sorbillo si è reso conto dell’accaduto ed è prontamente intervenuto per ringraziare Britney. Non solo, ha anche espresso – a nome di tutti – l’ammirazione nei confronti dell’artista, invitandola a recarsi in uno dei suoi ristoranti e gustare una vera pizza napoletana. “Ti amiamo e ti aspettiamo qui!“, ha scritto sui social Gino. Il ristoratore, inoltre, ha anche ricondiviso i post della star sul proprio account Instagram, dimostrando un incontenibile entusiasmo.

Tutti pazzi per Sorbillo: prima Dua Lipa e ora Britney

In realtà, Britney Spears non è la prima star internazionale ad apprezzare la pizza di Sorbillo. Già l’anno scorso la 25enne, pop star e testimonial Versace Dua Lipa aveva infatti pubblicato uno scatto in cui si godeva una pizza napoletana dop del ristorante milanese di Sorbillo.