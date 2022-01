Guendalina Tavassi e Federico Perna, sfogo sui social dopo l’aggressione: “Tutto orribile, tragedie che segnano la vita”

“Non so da dove cominciare, non posso dirvi che sto bene perché sono purtroppo tragedie che ti segnano a vita, ma poteva finire anche peggio”. A parlare dopo l’aggressione subita è Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ha rotto il silenzio e parlato sui social di ciò che è accaduto a lei e Federico Perna.

“Mi ritrovo ogni volta a dover riiniziare da capo, riiniziare sempre con delle ferite più grandi, con degli episodi che vorresti scomparissero proprio dalla testa e dalla vita delle persone. Devo riprendere in mano la mia vita, perché vivere nel terrore, nella paura, nell’angoscia, non è vita, uno si fa forza proprio per i bambini che non c’entra no niente, sono anime pure che non c’entrano nulla, e si ritrovano in mezzo a situazioni che non dovrebbero neanche sapere cosa sono”, ha aggiunto.

“Io cerco sempre di trovare nel sorriso una difesa, un’arma, non giudicate questo perché ognuno ha il suo carattere, io reagisco così proprio per non far passare questo a loro, non dare dispiaceri a chi mi vuole bene, il mio tendere sempre a sminuire e sdrammatizzare purtroppo ad alcuni di voi non piace perché vogliono sempre vedere la tragedia, la persona che sta male, io sto male e me lo tengo dentro, sta male chi mi sta accanto e però non è neanche giusto far vedere tutto questo qui sopra”, ha continuato. “Ho diritto a trovare una serenità, serenità che no so neanche dove stia di casa, e pensare a cose più leggere perché le tragedie sono all’ordine del giorno e se proviamo a trovare la forza per andare avanti abbiamo già vinto su tutto”, ha proseguito.

“Io direi di terminare qui questo capitolo orribile della mia vita e aiutatemi a tornare spensierata e serena almeno qui sopra. Grazie per tutti i messaggi e speriamo che avvenimenti del genere non succedano mai più e che avvengano sempre cose belle, io auguro sempre le cose più belle alle persone che mi vogliono bene e anche quelle che non mi vogliono bene perché penso sempre che se stanno bene loro stiamo bene tutti”, ha quindi concluso.

Le parole di Federico Perna

“Non parlo di quello che mi è successo, soprattutto qui sopra che non è il luogo adatto, sono corse personali. Vi ringrazio per i tanti messaggi, sto bene tornerò ad essere quello che sono sempre stato”.