La palestra chiude a causa del Covid, l’ex campione Agostino Cardamone si arrangia: “Torno a fare il carpentiere”

“Torno a fare il carpentiere, ma il mio sogno resta quello di allenare con le Fiamme Oro nel Centro sportivo di Avellino“, le parole speranzose dell’ex pugile Agostino Cardamone.

L’ex campione del mondo torna a fare il carpentiere

Lavorava in una palestra di San Biagio a Serino come istruttore. Tuttavia, in seguito alla mancanza di iscrizioni dovute al Covid, questa ha dovuto chiudere i battenti. E così, l’ex campione del mondo pesi medi, Agostino Cardamone, è tornato a fare il lavoro per il quale, dopo i successi sul ring, venne soprannominato. Infatti, il Covid con le sue conseguenze ha costretto “il martello di Montoro” – Comune della provincia di Avellino dove l’ex pugile è nato 57 anni fa – a tornare a lavorare come carpentiere.

I numerosi successi di Agostino Cardamone

Cardamone vanta un ricco palmares nella categoria dei pesi medi. Tra i quali ricordiamo il titolo nel 1992 di campione italiano, nel 1993 e poi di nuovo nel 1996 di campione europeo. Fino alla conquista del titolo mondiale Wbu (non riconosciuto in Italia), battendo Silvio Branco.

ECCO IL VIDEO DELL’INTERVISTA

Un triste ritorno alle origini per Cardamone

La chiusura della palestra ha costretto Cardamone a tornare indietro di quasi 40 anni, quando giovanissimo cominciò a lavorare in cantiere con una impresa edile del suo paese d’origine.

Le parole dell’ex pugile intervistato da Prima Tivvù

“E’ un momento difficile per tutti” ha detto intervistato dall’emittente televisiva ‘Prima tivvù‘. Per poi continuare: “Un momento nel quale anche io devo rimboccarmi le maniche per vivere con dignità in attesa che i tempi cambino. In attesa anche di poter, speriamo presto, rimettere a disposizione la mia esperienza per i tanti giovani che amano il pugilato“. La pandemia ha fatto emergere problemi inaspettati, ai quali – troppo spesso – sono state applicate soluzioni assolutamente drastiche e ingiuste. Questo, purtroppo, è uno di quei casi.