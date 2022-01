Vlahovic a un passo dalla Juve, finisce sotto protezione dopo le minacce choc

Baggio, Bernardeschi, Chiesa e ora Vlahovic: l’asse di mercato Torino-Firenze è senza dubbio uno di quelli – storicamente – più caldi. Juventus e Fiorentina sono state infatti spesso protagoniste negli ultimi anni di affari milionari, come quello che porterà (nelle prossime ore) Dusan Vlahovic a vestire bianconero per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Al giocatore 7 milioni per 5 anni. Ma se le società, nonostante i continui ‘punzecchiamenti’ pubblici, si siedono volentieri attorno a un tavolo per trattare questo o quel giocatore, la stessa cosa non si può dire per i tifosi. È infatti nota l’acerrima rivalità che divide le due tifoserie, nata proprio negli anni ’90 quando il Divin Codino passò dal vestire il viola al bianconero. In quell’occasione le contestazioni furono durissime, con una ‘guerriglia’ che coinvolse anche le forze dell’ordine.

Gli striscioni contro Vlahovic

In toni ovviamente meno accesi, anche nella serata di ieri – una volta definito il passaggio del numero 9 gigliato alla corte sabauda – i tifosi fiorentini hanno fatto “sentire la propria voce” con degli striscioni apparsi fuori l’Artemio Franchi. Ad essere presa di mira non è stata però la società, bensì il giocatore, “colpevole” di averli “traditi”. I toni usati per contestare la partenza dell’attaccante serbo hanno però prevaricato quelli del normale dissenso, sfociando in vere e proprie minacce. Per questo motivo la Questura di Firenze ha deciso di attuare una “sorveglianza dinamica” a protezione del calciatore. Pattuglie di agenti della polizia passeranno frequentemente davanti all’abitazione fiorentina di Vlahovic per evitare che sia oggetto di contatti con eventuali malintenzionati nei suoi confronti.

La Digos ha avviato le indagini

Intanto, fa sapere La Gazzetta dello Sport: “La Digos ha avviato le indagini per risalire a chi ha messo gli striscioni contro Dusan Vlahovic a Firenze, nelle strade vicine allo stadio Franchi, e per questo scopo vengono già visionate le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona. Le pattuglie prestano attenzione ai possibili raduni di gruppi di tifosi che potrebbero assembrarsi in zone della città ritenute sensibili. Sorveglianza della Digos anche sul tenore dei commenti scritti sui social web network in merito alla vicenda del calciatore, che potrebbe lasciare la Fiorentina”.