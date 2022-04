Litiga con la compagna davanti ai figli, arrestato il fratello del boss di camorra

Guerruccio della Ventura è tornato a casa verso mezzanotte ed ha iniziato a litigare con la compagna. In preda alla furia l’uomo ha iniziato a distruggere casa. Una tormentata notte in via Galatina a San Clemente, frazione di Caserta, finita solo con l’arrivo dei carabinieri che hanno dovuto fermare il fratello del boss Antonio.

Dunque i militari hanno impiegato tempo per bloccarlo ed alla fine ammanettarlo. Non sono chiari i motivi del furibondo litigio di Della Ventura che si è scagliato contro la compagna convivente condotto proprio davanti agli occhi dei figli. Alla fine i carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere.

IL PRECEDENTE DI DELLA VENTURA: ARTICOLO DEL 29 GENNAIO 2021

Al rione Tescione la Polizia di Stato arrestò Guerruccio Della Ventura, 41 anni fratello del boss Antonio ‘o Coniglio e referente del clan Belforte, ed il suo complice 45enne. Secondo quanto ricostruito, domenica 24 gennaio Della Ventura avrebbe occupato l’abitazione facendo irruzione al suo interno con violenza. L’uomo avrebbe forzato il portoncino d’ingresso e piazzandosi nell’appartamento approfittò dell’assenza del proprietario, residente temporaneamente in un altro Comune. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Caserta sorpresero Della Ventura mentre stava portando via alcuni mobili presenti in casa, ritrovati poi in un furgone poco distante dall’ingresso posteriore dal palazzo.