L’arte per sconfiggere l’inciviltà: un museo con i rifiuti abbandonati sulla spiaggia del litorale Domizio

Il ‘Museo del Danno’, progetto dell’“Associazione Domizia” in programma dal 12 al 27 novembre nella Sala Federiciana del Museo Campano di Capua, proporrà un’esposizione molto singolare ai visitatori. Tale esposizione sarà realizzata con rifiuti raccolti in spiaggia, sulla battigia demaniale di Castel Volturno, provincia di Caserta.

RIFIUTI RACCOLTI IN SPIAGGIA, L’OBIETTIVO DEL MUSEO DEL DANNO

Scopo del Museo del Danno è quello di sensibilizzare il visitatore della mostra sulla necessità di modificare alcuni comportamenti in materia ambientale e quindi limitare i danni prodotti all’ecosistema marino. Perché i rifiuti scoperti in spiaggia sono prodotti almeno per il 90 per cento non da chi frequenta la costa ma da imprese manifatturiere, agricole, zootecniche che si trovano lontane a volte anche centinaia di chilometri dalla costa. Molti rifiuti scoperti in spiaggia, provengono addirittura dalle nostre case, come i tanti giocatoli esposti dal Museo del Danno.

Il progetto sarà presentato sabato 12 novembre 2022 ore 9.30 nella Sala Federiciana del Museo Campano. Inoltre, saranno esposti il videoprogetto “A Mare spiaggiati sul litorale Domitio” di Giovanni Izzo e opere scultoree di Raffaele D’Agostino.