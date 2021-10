Un traguardo ‘storico’ quello raggiunto dal programma ‘Il castello delle cerimonie’. Questa sera, difatti, andrà in onda la puntata numero 100 del reality centrato sul servizio di ricevimento de ‘La Sonrisa’.

«Oggi abbiamo raggiunto un bel traguardo, soprattutto grazie a voi che ci seguite sempre Questa sera andrà in onda la puntata numero 100 del nostro programma Il Castello Delle Cerimonie in onda su Real Time alle ore 23.10. Alle 22.30 i nostri Matteo e Donna Imma saranno in diretta su Instagram sul profilo di @donnaimmapolese per rispondere ad alcune delle domande più gettonate sul programma! Tutti sintonizzati, vi aspettiamo».

La storia de ‘Il castello delle cerimonie’

La prima edizione del programma il Castello delle Cerimonie è andata in onda nel gennaio 2014. La seconda edizione è in onda con ripetizione settimanale dal 19 ottobre sempre del 2014. La sigla del programma è una canzone neomelodica in napoletano del 2008 dal titolo Nu matrimonio napulitano cantata da Daniele Bianco.

Dopo il successo della terza edizione del programma andato in onda dall’11 settembre 2015, la quarta edizione è andato in onda dal 16 settembre 2016 sempre su Real Time. Tra le novità di questa nuova edizione, c’è l’aggiunta del nipote Antonio Jr. (il nipote che ha accompagnato don Antonio a New York nella terza stagione) allo staff dell’Hotel e la visita da parte di Benedetta Parodi e i concorrenti di Bake Off Italia per la preparazione di una torta nuziale a La Sonrisa.

Antonio Polese è morto il 1º dicembre 2016 presso la Clinica “Pineta Grande” di Castelvolturno a causa dello scompenso cardiaco di cui soffriva da ottobre. Alcuni episodi della quinta edizione già girati sono stati trasmessi durante la primavera del 2017.