Alcuni film sono ricordati per una particolare interpretazione, per la maestria del regista, o, ancora per i riconoscimenti ottenuti. Altri, invece, entrano nella storia per eventi tragici. Soprattutto se questi avvengono sul set, tra una ripresa e l’altra, causando la morte delle star.

L’incidente sul set del film di Alec Baldwin

È delle ultime ore la notizia dell’incidente avvenuto sul set del film Rust, l’ultimo western con protagonista Alec Baldwin. L’attore, al momento di sparare con una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve, ha esploso un proiettile rimasto in canna. Lo sparo ha ferito gravemente il regista e ucciso la direttrice di fotografia. Sono ancora da chiarire le dinamiche precise di quello che sembrerebbe, a tutti gli effetti, uno dei tanti incidenti mortali sui set cinematografici.

Non è la prima volta, infatti, che il mondo del cinema piange attori e registi in seguito ad incidenti mortali durante le riprese.

La tragica morte di Brandon Lee

La più – tristemente – nota di queste morti, probabilmente, è quella di Brandon Lee, celebre protagonista della saga Il Corvo. L’attore fu accidentalmente ucciso sul set, durante le riprese de Il Corvo, il 31 marzo 1993, proprio a causa di un colpo di pistola. Le dinamiche degli eventi, purtroppo, sembrano essere molto simili. Anche all’epoca, infatti, la pistola che esplose il proiettile avrebbe dovuto essere caricata a salve e limitarsi a simulare lo sparo. Nel 1993, tuttavia, alla base della tragedia ci fu una serie di sfortunati eventi scaturiti dalla negligenza dei membri della troupe.

Bruce Lee morto in cirocostanze misteriose

Ad essere drammaticamente ricordata è anche la morte di Bruce Lee, morto ad Hong Kong il 20 luglio 1973. L’attore, in procinto di iniziare le riprese del film Game of Death, morì in cirocostanze non del tutto chiare dopo aver assunto dei medicinali per placare l’emicrania.

L’incidente in cui perse la vita Paul Walker

E, ancora, come dimenticare il tragico incidente automobilistico in cui perse la vita Paul Walker, celebre star della saga Fast and Furious. L’attore, al momento del decesso, era nel bel mezzo delle riprese di Fast & Furious 7. Viaggiando ad una velocità di 72 km/h sulla Hercules Street a Valencia, Santa Clarita, California, l’auto si schiantò contro un lampione di cemento e due alberi e scoppiò in fiamme.

La scomparsa di Heath Ledger

Infine, Heath Ledger morì a 28 anni, nel bel mezzo delle riprese del film Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo. L’attore fu trovato senza vita dalla domestica e da una fisioterapista nella sua casa a New York. La causa della morte fu una intossicazione acuta provocata dagli effetti combinati di medicinali e sostanze stupefacenti.