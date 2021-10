Ansia e preoccupazione a Melito per Maria, la 21enne è scomparsa da ieri sera

Sono momenti di ansia quelli che vive la comunità di Melito per Maria Fama’, la ragazza di 21 anni di cui si sono perse le tracce da ieri sera. I familiari, intanto, hanno già sporto denuncia dopo che non sono riusciti a mettersi in contatto con la giovane.

L’appello della famiglia

“Questa ragazza di 21 anni, Maria Famà, si è allontanata ieri sera da casa a Melito e da allora non abbiamo avuto più sue notizie. Prego chiunque l’abbia vista di contattarmi in privato e di condividere questa foto. Abbiamo anche sporto la denuncia in seguito alla scomparsa. I familiari sono molto preoccupati”.