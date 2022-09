Il centro polifunzionale Na.Gio.Ja. chiude i battenti, notifiche di sgombero alle associazioni

E’ dagli inizi di agosto che le associazioni del centro giovanile polifunzionale Na.Gio.Ja. vedono notificarsi, una dopo l’altra, notifiche di sgombero a firma dell’Assessora Chiara Marciani. La nota è stata accolta con grande dispiacere e, soprattutto, preoccupazione. Preoccupazione per il destino di uno spazio che il difficile territorio del Rione Traiano e i suoi giovani cittadini hanno conquistato non senza fatica, nel corso di anni. Anche grazie agli sforzi delle associazioni e dei gruppi informali di cittadinanza attiva.

Cosa ne sarà del Na.Gio.Ja.?

Ci si interroga, ora, circa le motivazioni di questa triste manovra. A chiedersi cosa sarà del Na.gio.Ja. sono in tanti. Primi fra tutti, i volontari e i lavoratori delle associazioni, gli utenti dei tanti servizi alla cittadinanza che, negli anni, sono fioriti presso il centro. Lo spazio in questione copre una superficie di migliaia di metri quadri, abbandonati per lo più, lasciati all’incuria e al degrado. Dal 2016, le associazioni hanno contribuito in maniera attiva e costante alla riqualificazione di una realtà territoriale troppo spesso trascurata. Avvalendosi di quello spazio che, altrimenti, sarebbe rimasto nell’incuria più totale.

Le attività organizzate dal centro giovanile

Innumerevoli le azioni e gli eventi organizzati nel corso degli anni, anche in collaborazione con altre realtà del territorio napoletano. Da ricordare, in particolar modo, gli eventi NaDir (2018) e PolinFest (2021). Evento, quest’ultimo, al quale prese parte anche l’Assessora Marciani, dicendosi entusiasta e soddisfatta dell’attività delle associazioni. Poco dopo, però, la stessa assessora ha firmato una pioggia di dinieghi a tutte le richieste di autorizzazione di ogni tipo di attività. Bloccando, di fatto, tutti i progetti in essere e sospendendo servizi.

La videoconferenza del 21 settembre 2022

Per questo motivo, forti anche del sostegno di associazioni che hanno ricevuto un analogo trattamento, i membri del polifunzionale Na.Gio.Ja. hanno partecipato ad una videoconferenza con l’Assessora. In data 21 settembre 2022, chi in presenza, chi in collegamento online, hanno preso parte in maniera compatta e pacifica. Con l’intenzione non di opporsi ma di contribuire attivamente a quell’opera di valorizzazione tanto acclamata dall’assessorato.

Le richieste delle associazioni e il diniego dell’Assessora

Le Associazioni del NA.GIO.JA, hanno chiesto di tornare a fare quello che fanno da quasi un decennio. Riqualificare il territorio e quegli spazi, che, grazie ad esse, vengono quotidianamente attraversati da giovani studenti. Ragazzi con difficoltà che tra quelle mura riescono a superarle ed a trovare la giusta strada. Giovani con disabilità che incontrano la disponibilità di professionisti e anche di coetanei con i quali condividere un pezzo di strada. La risposta dell’Assessora è stata negativa. Alle associazioni è stato comunicato che verrà pubblicato un bando per l’occupazione degli spazi del polifunzionale.