Il Comune di Napoli regala le uova di Pasqua ai bimbi ucraini accolti

Un altro simbolo della generosità con cui il Comune di Napoli ha accolto i profughi di guerra in fuga dall’Ucraina. L’Assessore per le politiche sociali Luca Trapanese ha consegnato ai bimbi ospitati dalla Croce Rossa le tipiche uova di Pasqua.

L’Assessore Trapanese regala uova di Pasqua agli ospiti ucraini della Croce Rossa

L’Assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, è stato questo pomeriggio in visita alla sede del CAS della Croce Rossa Italiana che ospita i profughi ucraini. Insieme al presidente Monorchio, ha consegnato le uova di Pasqua ai bambini presenti in struttura. La struttura ospita in questo momento 36 persone di cui 12 bambini di età diverse.

Le dichiarazioni dell’Assessore al Welfare

“Ringrazio la Croce Rossa Italiana che sin dal primo momento è stata al nostro fianco per rispondere operativamente all’accoglienza dei nostri fratelli Ucraini. Sono tante le attività di supporto ed accompagnamento che abbiamo attivato sin dal primo momento garantendo l’accoglienza e calore ai profughi di tutte le età” ha dichiarato l’Assessore Trapanese.

Le parole di Manfredi sulla gestione dell’accoglienza dei profughi

“Napoli è una delle città che a livello nazionale ha accolto più profughi e in città sotto il profilo dell’accoglienza c’è una situazione positiva“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale dove è prevista un’informativa dell’amministrazione sull’andamento dell’accoglienza agli ucraini. Manfredi, nel sottolineare “la grande risposta”, ha posto l’accento sull’organizzazione messa in campo dall’assessore alle politiche sociali, Luca Trapanese. Così come anche l’impegno della Regione Campania sul fronte dell’assistenza sanitaria e del Comune per l’inserimento scolastico dei minori.