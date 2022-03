Ilona Staller racconta il dramma del rapimento del figlio: “Ha segnato la mia vita per sempre”

La seconda punata dell‘Isola dei Famosi 2022 è stata segnata anche dalle lacrime di Ilona Staller che ha ripercorso la drammatica vicenda personale avvenuta quando il figlio Ludwig aveva pochi mesi. “È stata una cosa che ha segnato la nostra vita, quando finalmente Ludwig è tornato a Roma io ero dimagrita tantissimo, sono dovuta andare da un medico perché non stavo bene” ha ricordato l’ex pornostar 70enne, costretta a “rapire” il suo bimbo dopo che l’allora marito lo aveva portato con sé.

Nel1992, Cicciolina ebbe un figlio: Ludwig Maximillian Koons, figlio che Ilona Staller ha avuto da Jeff Koons, un famoso artista statunitense, tra i più quotati nel mercato. Una separazione difficile quella tra i due e di mezzo c’era Ludwig che si trovava a essere conteso da sua mamma e dal suo papà. Una storia amara. Prima Jeff rapì il figlio dalla casa romana di Ilona portandolo a New York; poi Ilona rapì Ludwig dalla casa americana di Jeff, riportandolo in Italia. Inevitabile lo strascico giudiziario con una serie di denunce e controdenunce.

L’attrice, che durante i primi giorni in Honduras ha sentito forte la mancanza del figlio, è stata consolata da una piccola sorpresa: un video messaggio del suo Ludwig. “Abbiamo un bellissimo rapporto – rivela Ilona – lui ha 29 anni, lavora ed è un ragazzo in gamba, è il più bel figlio del mondo”, conclude.