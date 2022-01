Incendio in un’abitazione a Marano, i carabinieri salvano un uomo dalle fiamme

Un incendio è divampato ieri sera all’interno di un’abitazione a Marano, in provincia di Napoli. All’interno dell’abitazione viveva un 77enne che non riusciva ad uscire dallo stabile. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e sono riusciti a salvarlo, evacuando poi l’intera palazzina di via Pendine Casalanno, composta da tre appartamenti disposti su tre piani.

Incendio in casa ad Ercolano, uomo estratto dalle fiamme: “Colpa di una sigaretta” [ARTICOLO 18 GENNAIO 2022]

Ieri in tarda serata ad Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a via San Vito altezza civico 112 per un incendio in un appartamento. I militari dell’Arma ed i vigili del fuoco hanno sgomberato l’intero condominio.

Nell’appartamento avvolto dalle fiamme c’era un 58enne che viveva da solo ed è stato trovato privo di coscienza sul pavimento a pochi metri dalla porta di ingresso. L’uomo, una volta portato fuori dall’abitazione, si è ripreso ed è stato trasportato all’Ospedale del Mare. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’incendio sia stato causato da una sigaretta. Incendio domato. Il condominio è stato dichiarato agibile, nessun ferito.