Follia a Pozzuoli, giovane minacciata dall’ex con una motosega:«O torni con me o ti uccido»

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Grazia Deledda per la segnalazione di una persona in escandescenze. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, si era presentato sotto la sua abitazione l’ex fidanzato di sua figlia il quale aveva minacciato di morte la ragazza brandendo una motosega ma quest’ultima era riuscita a divincolarsi allontanandosi. «Se non ritorni insieme a me ti uccido. Ti faccio a pezzi con le mie mani». Queste le minacce che il giovane avrebbe rivolto alla ragazza per indurla a riprendere la relazione con lui dopo che lei aveva deciso di non frequentarlo più. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla madre della vittima, hanno rintracciato e bloccato l’uomo a bordo della sua auto, a pochi metri dall’abitazione in via Capuana, identificandolo per un 24enne napoletano, e lo hanno arrestato per atti persecutori.

L’ultimo messaggio prima delle minacce

Prima delle minacce vere e proprie, come raccontato da Il Mattino, il giovane aveva inviato l’ennesimo messaggio dall’ex fidanzata invitandola a scendere sotto casa per un ultimo chiarimento, la ragazza ha avvisato la madre e l’ha messa in guardia. «Mamma io scendo, ma guardami dalla finestra e chiama subito la polizia se noti qualcosa di pericoloso. Ho paura». Un presagio. Il sentore che, stavolta, qualcosa di grave e irreparabile potesse accadere. La donna, così, si è affacciata senza farsi notare, tenendo in mano il telefono cellulare per avvisare subito i poliziotti in caso di emergenza. Una richiesta di aiuto disperata, raccolta dalla centrale operativa del commissariato: una pattuglia in pochi minuti è arrivata sotto casa della vittima e ha arrestato il 24enne.