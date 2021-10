Tragico scontro in autostrada, 26enne di Afragola muore dopo l'incidente

Stanotte Ilona ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sull’autostrada A1 Napoli-Milano. Come riporta il sito Nanotv la 26enne di Afragola ha perso la vita nel terribile impatto. La giovane era a bordo di una moto guidata ad un altro ragazzo che è attualmente ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. Sul caso indaga la Polizia Stradale che resta in contatto con la famiglia della 26enne deceduta.

IL PRIMO LANCIO DELL’INCIDENTE

Poco dopo le 2 di notte, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale di Napoli e Casoria in direzione Roma all’altezza del km 755, che ha visto coinvolte tre autovetture e una moto. Ilona è morta dopo l’impatto.