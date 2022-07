Mare inquinato, scatta il divieto di balneazione in un tratto di Licola

Divieto di balneazione a Licola in un tratto di mare di 899 metri, denonimanto Lido di Licola. La parte interessata va dall’alveo dei Camaldoli fino ai confini con il Comune di Giugliano. A firmare l’ordinanza di divieto è stato sabato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, dopo i prelievi effettuati dall’Arpac. Nell’attesa che vengano fatte nuove analisi, il tratto di mare resta dunque interdetto alla balneazione.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Batteri fecali nel mare di Sorrento, scatta il divieto di balneazione [ARTICOLO 16/07/2022]

Secondo le analisi eseguite dall’Arpac il mare di Marina Grande di Sorrento non è balneabile. I campioni d’acqua prelevati il 13 luglio evidenziano la presenza di batteri fecali oltre la norma sia per quanto riguarda gli enterococchi intestinali (406 Mpn/ per 100 ml di acqua su un massimo di 200) che per l’escherichia coli (2005 Mpn su un limite di 500). Pertanto l’Agenzia regionale ha dichiarato questo tratto di mare non balneabile.

Dunque il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato l’ordinanza per il divieto di balneazione per Marina Grande lato Est. “Nel corso dell’anno 2022 sono stati eseguiti dall’ARPAC campionamenti nei mesi di: aprile, maggio, giugno, come riscontrabile dal portale.arpacampania.it con risultati delle analisi sul contenuto della carica batterica sempre notevolmente inferiori ai valori limite in ogni punto della rete di monitoraggio; che il valore relativo al prelievo effettuato al Capo di Sorrento del 13/07/2022 risulta isolato e comunque superiori ai limiti normativi. Sono stati altresì prontamente allertati i tecnici della GORI per l’identificazione delle cause qualora derivassero da problematiche al sistema fognario; nelle more delle risultanze della ripetizione immediata del campionamento richiesta all’ARPAC, che potrà essere effettuato soltanto a partire dalla giornata del 18/07/2022, di dover adottare quale misura di gestione l’ordinanza di divieto temporaneo“, si legge nell’ordinanza.