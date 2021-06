Grave incidente ieri sera in via Nuova San Rocco, nei pressi del viadotto e del parco Soleado a Capodimonte. Attorno alle 23.30 un Sh 150 con in sella un ragazzo di 26 anni, dipendente di un bar della zona, si è scontrato con una Panda con a bordo due giovani di 23 e 20 anni. I due sono lavoratori di un pub della zona. I tre coinvolti risultano essere parenti e si erano riuniti insieme ad altri per guardare la partita dell’Italia all’Europeo.

SCONTRO TRA UNA PANDA E UN SH

Tremendo l’impatto tra l’auto e la moto. Il centauro ha perso l’equilibrio dell’Sh ed è a sbattere su alcune tubature dell’acqua danneggiandole. Diversi condomini sono rimasti a secco con i tecnici dell’Abc allertati per la riparazione dei tubi.

ALESSIO RICOVERATO IN OSPEDALE

Il 26enne si trova ricoverato in prognosi riservata per le gravi lesioni riportate. Asportazione della milza per il passeggero della Panda, di nome Alessio, che riportato alcune fratture. Dimesso dall’ospedale il conducente della Panda, che ha riportato un trauma cranico.

In via Nuova San Rocco sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale diretta dal capitano Antonio Muriano che hanno avviato le indagini del caso per capire la dinamica dei fatti. Da tempo i residenti della zona chiedono l’installazione dei dissuasori all’incrocio di via Nuova San Rocco vista la pericolosità della strada oggetto dell’ultimo pesante incidente.