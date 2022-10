Tragico incidente sulla Statale 7 bis, morto automobilista di Giugliano

Stamattina un maxi incidente è avvenuto sulla Strada Statale 7 bis tra l’uscita della zona industriale di Acerra e Caivano dove, purtroppo, è morto un automobilista. Sarebbero cinque i veicoli coinvolti nello tamponamento. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Nola per condurre i rilievi del caso.

Come riporta Edizione Caserta la vittima sarebbe un 41enne di Giugliano. L’uomo era alla guida della sua Audi quando si sarebbe fermato probabilmente per verificare un guasto. Un autista sopraggiunto non si sarebbe accordo della sua presenza in strada e l’avrebbe travolto, da lì sarebbe nato a un maxi tamponamento.

L’AVVISO DELL’ANAS

L’Anas rende noto che a causa di un incidente stradale è stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione Nola sulla strada statale 7Bis “di Terra di Lavoro”, al Km 29,700 all’altezza di Caivano. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Uscita obbligatoria svincolo A1 al km 29,700. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.