Non ce l’ha fatta Antonio, il 60enne era rimasto coinvolto nel terribile incidente su via Ripuaria

Non ce l’ha fatta Antonio Di Vaio, l’automobilista di 60 anni originario di Giugliano che, nel pomeriggio di giovedì 18 aprile, era rimasto coinvolto in un incidente su via Ripuaria, verso Giugliano. Nel sinistro erano rimasti coinvolti un tir e due veicoli, tra cui proprio quello del malcapitato automobilista.

A causa della violenza dell’impatto, il 60enne era rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono sin da subito apparse molto gravi, e si è reso necessario il trasporto in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è morto dopo due giorni di agonia.

Alla guida del furgone c’era un 20enne, immediatamente sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di cui si attendono ancora gli esiti. Il veicolo è stato sequestrato e la patente gli è stata ritirata, ed è ora indagato per omicidio stradale.

La salma del 60enne è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.

“Eri un leone e sei rimasto lucido fino alla fine”, la toccante dedica della sorella di Antonio

“La tua lunga malattia la conoscevamo ormai da anni. Fratello mio, eri attaccato a un macchinario a vita, la dialisi, ma tu eri un leone forte e caparbio e, nonostante le tue sofferenze, andavi avanti bene. Ma fuori al tuo viale di casa ieri pomeriggio è stata innocentemente segnata la tua morte, ti hanno ucciso in un incidente stradale mortale. Il destino è stato infame, ti ha portato via dalla tua famiglia. La tua colpa è stata di trovarti al posto sbagliato nel momento sbagliato, ciò che restava di te era un corpo maciullato. Ma tu ti preoccupavi per il tuo cagnolino e chiedevi aiuto, lucido mentalmente fino all’arrivo dei soccorsi. Incredibile la tua forza di volontà, ma è servita a ben poco. Tra le lamiere sei uscito a pezzi, una corsa in ospedale e tu non hai capito più niente. Stamattina presto te ne sei andato così, senza un abbraccio e senza un perché! Che la tua anima riposi in pace. Antonio sarai sempre nei nostri, cuori fratello caro. Che la terra ti sia lieve, adesso sei con papà lassù in un mondo migliore”, questa la toccante dedica della sorella di Antonio.