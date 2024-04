Il programma della 37esima giornata del girone C: il Giugliano ospita la Casertana in un festante “De Cristofaro”

PUBBLICITÀ

Siamo alle battute finali, mancano due giornate al termine della regular season. Il verdetto al momento ha premiato la Juve Stabia con la promozione in serie B e condannato il Brindisi con la retrocessione in serie D. Poi ancora tutto da decidere per completare la griglia dei play off e play out. Il programma della 37esima giornata prevede una domenica serale ricca di sfide.

Il programma della 37esima giornata del girone C di Serie C: Il Benevento prova a riscattarsi contro il Latina, il Giugliano ospita la Casertana

Benevento-Latina: due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte con Avellino e Turris. I sanniti dopo aver perso il secondo posto, ora dovranno guardarsi alle spalle per non perdere anche il terzo, insediato dalla compagine casertana.

Crotone-Monopoli: la stagione fallimentare dei pitagorici potrebbe avere un colpo di coda in caso di qualificazione nei play off, per gli ospiti è l’ultima chiamata per raggiungere la salvezza ed evitare la lotteria dei play out.

Foggia-Audace Cerignola: Un solo punto divide le due squadre che sono in lotta per un posto nei play off. Una vittoria da parte dei padroni darebbe la certezza di disputarli, qualsiasi altro risultato rimanderebbe il tutto all’ultima giornata.

Giugliano-Casertana: un un derby dove sono in gioco punti pesanti in ottica play off. Allo stadio “De Cristofaro” si affrontano la settima e la quarta in classifica. Entrambe hanno bisogno dei tre punti per non perdere posizioni.

Il Sorrento sfiderà il Catania, l’Avellino proverà a blindare il secondo posto nel big match contro il Taranto

Messina-Potenza: classica gara di fine stagione tra due formazioni che poco o niente hanno da chiedere al proprio campionato. Semmai ai lucani mancherebbero ancora qualche punticino per dirsi totalmente tranquilli.

Picerno-Brindisi: dopo la sconfitta di Caserta la piazza, così come la società, vuole il pronto riscatto. I padroni di casa hanno disperato bisogno dei tre punti per tornare al 5° posto, ma non sarà facile contro una squadra che seppure già condannata alla retrocessine nelle ultime tre gare ha conseguito altrettante vittorie.

Sorrento-Catania: la stagione fallimentare dei catanesi potrebbe avere un colpo di coda solo in caso di salvezza. Per farlo serve un solo risultato contro un Sorrento che ha ancora aspirazioni di entrare nella griglia dei play off.

Taranto-Avellino: E’ il big match della giornata. Allo “Iacovone” si affrontano la quinta e la seconda del campionato. Entrambe hanno bisogno di punti: i padroni casa per tentare di agguantare il quarto posto, gli ospiti per blindare la seconda posizione.

Scontro salvezza tra Turris e Monterosi, la Juve Stabia di scena a Francavilla Fontana

Turris-Monterosi Tuscia: classica gara da dentro o fuori per le due compagini. Per i corallini è l’ultima chiamata per sperare di evitare i play out, mentre per i laziali l’obiettivo rimane quello di evitare la retrocessione diretta.

Virtus Francavilla-Juve Stabia: un testa coda di vitale importanza ma solo per i pugliesi. La capolista. Infatti, non ha più niente da chiedere al campionato, mentre i padroni di casa vorranno evitare la penultima posizione che potrebbe dire retrocessione diretta.