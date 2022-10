In caserma per denunciare il figlio, lui li raggiunge e li minaccia: arrestato

Ha inseguito i genitori fino alla caserma dei carabinieri per impedirgli di denunciarlo e di far sapere a tutti delle sue continue minacce e vessazioni. Protagonista un 36enne di Recale (Caserta), che è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato arrestato nella caserma dell’Arma a Macerata Campania, dove si era recato per “bloccare” i genitori adottivi. Questi, stanchi di anni di violenze, dopo l’ennesima aggressione da parte del figlio avevano trovato il coraggio per andare dai carabinieri. In caserma il 36enne ha dato in escandescenza, minacciando i genitori e provando a scagliarsi contro di loro, senza riuscirvi ovviamente vista la presenza dei militari. E’ emerso che almeno dal 2010 il figlio, pur di ottenere denaro, offendeva, picchiava e umiliava i genitori. (Ansa)