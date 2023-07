Influencer finge di pulire una spiaggia, dopo il video lascia tutta la spazzatura a riva

PUBBLICITÀ

Negli ultimi tempi i social media hanno fornito una piattaforma senza precedenti per la condivisione di idee, azioni e passioni. Tuttavia, con la crescente popolarità degli influencer, si è anche assistito a una serie di situazioni in cui la finzione si è mescolata alla realtà. Un recente esempio di questa tendenza è emerso quando due donne hanno postato su TikTok un video che sembrava rappresentare un nobile gesto ecologico: la pulizia di una spiaggia a Bali.

Apparentemente le due donne protagoniste della vicenda, apparivano intente a raccogliere rifiuti dalla sabbia. Il gesto sembrava meritevole di elogi, ma la verità nascosta dietro questa performance è stata presto svelata.

Il dietro le quinte del video

A mostrare lo scandalo è stato un video di un utente denominato Noy Roca, ricavato dal profilo privato di un amico Instagram delle due donne. Le coinvolte appaiono mentre sistemano la spazzatura negli appositi sacchi, per poi portarla in giro e lasciarla nuovamente in spiaggia a riflettori spenti.

Le due donne non solo avrebbero finto di contribuire al miglioramento dell’ambiente, ma avrebbero anche contribuito ad inquinare.

Alla fine del video, un passante del posto, richiama l’attenzione delle donne non solo per aver abbandonato i rifiuti, ma per aver anche lasciato i sacchi con cui avevano effettuato la messa in scena. Tuttavia, nonostante l’invano richiamo, le due donne proseguono indifferenti prive di una reazione.

L’indignazione degli utenti di TikTok

Gli utenti di TikTok, dopo aver preso visione del video, si sono sentiti fuorisi e sdegnati.

“Il mondo TikTok fa le tue cose!! trova questa ragazza“, ha commentato un utente. “Era in Australia? Hai ragione, è inaccettabile e oltraggioso… hanno sicuramente bisogno di essere istruiti“, ha scritto un altro. Tuttavia non sono tardate ad arrivare minacce per le due donne.

“Alcuni dei commenti che ho visto sul post originale sono stati altrettanto sconvolgenti”, ha detto Roca.

“Abusare di minacce di morte e bullismo è dove traccio il limite“, ha poi scritto nei commenti di TikTok.

L’identità delle due donne resta al momento un mistero, e gli utenti di TikTok lanciano un appello sperando di poterle individuare