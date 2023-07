Enrico Brignano insulta Mario Forte sui social: “Pattume”. Il commento fa il giro del web e fa infuriare i napoletani

PUBBLICITÀ

Sta facendo il giro del web, nonché molto discutere, il commento pubblicato dall’attore e comico romano Enrico Brignano sotto un video del cantante napoletano Mario Forte. Cos’è successo? Il neomelodico ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, un reel che lo ritrae ad uno dei tanti gender reveal party mentre intona la sua famosa canzone a tema, “Sara lui? Sarà lei? – Baby Shower”: sotto al video compare un commento dell’attore romano, che recita “Pattume”.

Da questo commento, l’ira dei napoletani, colleghi e non di Mario Forte, che risponde a Brignano con una storia Instagram apposita.

Enrico Brignano insulta Mario Forte sui social, la risposta del cantante: “Il pattume ce l’ha fatta”

Questa la replica del cantante su Instagram:

“Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio, insorgono tutti i suoi fratelli. Sai, a volte è dura rispondere, ci vuole forza. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia. Ho stretto la mano alla morte, ma non è riuscita a tirarmi con sé. II pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo. Allora capirai se non ho la forza di rispondere, ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto. A presto”.

La giustifica della moglie di Brignano: “Commento non suo, gli hanno hackerato il profilo”

Interviene anche Flora Canto, attrice nonché moglie di Enrico Brignano, che ha dato la sua versione dei fatti giustificandosi così:

“Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!”.