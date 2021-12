Insigne vicino al Toronto, ‘blitz’ di un tifoso sotto casa: “Portati la cartolina di Napoli”

Il passaggio di Lorenzo Insigne dal Napoli al Toronto, in Mls, sembra ormai cosa fatta. Per l’account Twitter Will Forbes (che si focalizza spesso su operazioni di mercato in Mls), c’erano addirittura “il 95% di probabilità che l’affare vada in porto“. I tifosi azzurri, ormai sconcertati dall’idea di non vedere più il numero 24 vestire la maglia azzurra, si dividono però in due parti.

Chi contro ADL, chi contro Insigne

Il presidente De Laurentiis non si è mai spinto oltre i 3.5 milioni di euro più 1.5 di bonus abbastanza difficili da raggiungere. E proprio per questo alcuni tifosi partenopei sono insorti sul web contro il patron del Napoli, accusandolo di non tenere alla squadra e di aver messo sul piatto una cifra non idonea dopo l’anno del capitano, reduce dalla vittoria dell’Europeo.

Dall’altra parte invece ci sono diversi sostenitori partenopei che accusano, invece, il calciatore di non onorare la maglia che indossa. L’offerta del presidente – a detta di questi ultimi – è più che soddisfacente vista l’età del giocatore, che a giugno compirà 31 anni. Alcuni, addirittura, hanno definito Insigne come un ‘mercenario’ che non tiene ai colori.

L’addio di un tifoso

In un video pubblicato da ‘Il Mattino‘, si vede un tifoso del Napoli che, giunto sotto casa di Lorenzo Insigne, dedica a lui qualche parola dopo le voci di mercato. “Sei figlio di Napoli, qui hai il paradiso nelle mani e pure stai andando via. Era l’icona dello scugnizzo che ce l’ha fatta. I soldi non ti servono”. Di seguito, il video:

L’offerta monstre dall’MLS

Con il suo passaggio in Mls, Insigne guadagnerebbe circa 50 milioni di euro in 5 anni. Una cifra ben distante da quella offertagli dalla società partenopea. Secondo SportMediaset il giocatore avrebbe ormai ceduto al corteggiamento del Toronto e il suo passaggio in Canada sarebbe cosa fatta. Nelle ultime ore sarebbe stato perfezionato l’accordo sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni