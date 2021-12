Effetto Alberto Angela, boom di turisti alla chiesa di S.Luciella. Anche la puntata sui Campi Flegrei fa il pieno di ascolti

A Napoli l'”effetto Angela” fa raddoppiare le visite alla Chiesa di Santa Luciella. In seguito al programma di divulgazione di Alberto Angela andato in onda a Natale, il numero dei visitatori è raddoppiato.

Santa Luciella: il posto preferito da Alberto Angela a Napoli

La Chiesa di Santa Luciella, fino a pochi giorni fa sconosciuta, è diventata una delle mete più gettonate dai turisti – e non solo – a Napoli. E’ stato chiamato “effetto Angela“, poiché gli avventori sono stati attirati a visitare il complesso in seguito al programma di Alberto Angela. Andato in onda la sera del 25 dicembre su Rai1, “Stanotte a Napoli” ha avuto un seguito incredibile. I dati riportano che la trasmissione abbia ottenuto il 22,7% di share, tenendo incollati allo schermo 4 milioni 154mila telespettatori.

La storia della Chiesa di Santa Luciella

Nello specifico, ad ottenere particolare risonanza – e benefici – dalla messa in onda è stato il complesso della Chiesa di Santa Luciella. La struttura, che ha da raccontare oltre mille anni di storia, è stata negli ultimi 35 anni soggetta ad un’importante lavoro di ristrutturazione. La riapertura, nel 2019, è stata possibile grazie al lavoro dei giovani dell’associazione “Respiriamo Arte“, per eventi e visite guidate. Così, in seguito alla puntata di “Stanotte a Napoli”, i ragazzi hanno assistito increduli alla grandissima affluenza di turisti e curiosi. Tutti accorsi a scoprire il peculiare teschio con le orecchie, mostrato e raccontato in tv da Alberto.

Alberto Angela ci mostra anche le meraviglie di Bacoli, Ischia e Procida

Ma Alberto Angela non si ferma a Napoli. Ieri sera, infatti, è andato in onda il programma “Meraviglie“, con una puntata interamente dedicata alla zona di Bacoli, con le isole di Ischia e Procida. Anche in questo caso l’audience è stata incredibile.

Le parole del sindaco di Bacoli

Sul profilo Facebook del sindaco di Bacoli – Josi Gerardo Della Ragione – si legge: “Boom di ascolti. Oltre 3,4 milioni di telespettatori hanno ammirato, su Rai 1, le meraviglie dei Campi Flegrei. È stato il programma più visto della serata. Procida, Ischia, Bacoli. E Miseno, Baia. Con la sontuosa Piscina Mirabilis. “Il luogo più affascinante che ho incontrato in questo viaggio”, ha scritto Alberto Angela. Numeri incredibili registrati da “Meraviglie”. Con più del 17% di share. Siamo davvero felici, orgogliosi.”

Le parole di Alberto sulla città di Napoli

Infine, come sempre, Angela si è espresso in un’intervista lodando le variopinte realtà di Napoli, di cui – ricordiamo – detiene la cittadinanza onoraria. “Abbiamo un’idea di Napoli che non corrisponde a quello che è, poi c’è una realtà legata alle difficoltà. Ci sono ma è talmente grande la bellezza, che la città si riscatta. La bellezza ti fa innamorare e ti pacifica, è il miglior antidoto contro il degrado“, le parole del celebre divulgatore.