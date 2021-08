I Vigili del Fuoco sono in azione per il soccorso a 4 bagnanti in difficoltà per il mare grosso: recuperato il corpo senza vita di un uomo, in atto le ricerche di un giovane disperso. Due bagnanti recuperati in vita e affidati ai sanitari. Oggi pomeriggio il drammatico episodio è avvenuto Pinetamare nei pressi della spiaggia libera di Fontanablu ad Ischitella. Un uomo di 62 anni ha perso la vita mentre risulta disperso un 25enne, che dovrebbe essere il nipote dell’uomo. Entrambi sono provenienti dall’area Nord di Napoli. Ad indagare sono gli uomini della Capitaneria di Porto e la polizia.

Il mare agitato ha trascinato il nonno al largo, a quel punto il nipote ha organizzato una catena umana lanciandosi per primo in aiuto. Ma un’ondata ha spezzato la catena umana e travolto tutti. Due bagnanti salvati dai bagnini di un lido affianco, purtroppo, il nonno non ce l’ha fatta. Il ragazzo risulta ancora disperso.

LA TRAGEDIA DEL NONNO

Tragedia a Castel Volturno dove un 62enne è annegato nel tratto di mare antistante la spiaggia libera in località Pinetamare, mentre un 25enne, che dovrebbe essere il nipote della vittima, è tuttora ricercato dai vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori.

Anche un elicottero sta partecipando alle ricerche. Altre due persone in difficoltà nelle acque molto mosse sono state invece ricoverate in ospedale. Per salvare il 62enne, alcuni bagnanti hanno creato una catena umana tra la spiaggia e le acque del mare, ma il disperato tentativo di salvarlo non è riuscito. Il cadavere dell’uomo è stato portato a riva e coperto da un telo.

Il gruppetto di partenopei si trovava sulla spiaggia libera accanto al lido Fontana Blu località Pinetamare quando uno di loro si è avventurato in acqua non riuscendo più a ritornare a riva, è partita una ‘catena umana’.

IN AZIONE I BAGNINI E LA GUARDIA COSTIERA

In azione ci sono bagnini ed equipaggi di salvataggio ma anche la guardia costiera e le forze dell’ordine. In cielo si sono già alzati gli elicotteri per aiutare le unità nelle ricerche mentre sul posto sono arrivati le ambulanze. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso ad opera dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, il personale della Guardia Costiera di Castel Volturno e di Pozzuoli e gli agenti del Commissariato castellano.