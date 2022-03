Isola dei Famosi, Guendalina fuori anche dalla seconda puntata: svelato il motivo

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022 su Canale 5. Lunedì una parte di concorrenti è arrivata in Honduras, con la previsione che gli altri sarebbero approdati sull’isola invece nella seconda puntata. Così non è stato. Tra tutti, infatti, è spiccata l’assenza dei fratelli Tavassi.

Nonostante Guendalina Tavassi ieri abbia postato le immagini con un costume da naufraga del reality – lasciando intendere di essere prossima all’inizio dell’avventura – il suo ingresso non è arrivato. Neanche per il fratello.

La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha infatti deciso di suddividere i concorrenti in più gruppi e farli entrare in gioco poco per volta. Ieri sera difatti sono entrati Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Secondo le ultime anticipazioni, Guendalina Tavassi e Edoardo entreranno lunedì prossimo.

Guendalina Tavassi splendida in intimo nero: che curve

La Tavassi sta documentando queste ore che precedono l’inizio del programma in particolare con delle storie sul proprio profilo Instagram. Scorrendo sul suo account non mancano le foto che lasciano senza fiato. Alcuni scatti in intimo hanno conquistato molti like da parte dei suoi followers arrivati ormai ad 1,2 milioni. Un seguito che è formato anche da moltissime ragazze, ormai appassionate alla vita quotidiana della bella romana. Guendalina infatti è solita condividere anche consigli di trucco e di presentare in maniera simpatica scene di vita quotidiana. Una vip che, oltre per la sua bellezza, viene apprezzata dal pubblico per la sua semplicità e approccio alla vita. Lo scatto che vi proponiamo vede la bellissima influencer coperta solo da un intimo nero che mette in risalto le sue curve.

“Non ho abbandonato i miei figli”

Guendalina Tavassi è molto eccitata all’idea della nuova avventura all’Isola dei Famosi, a rovinarle l’entusiasmo ci hanno pensato gli hater. Sono arrivati diversi commento in cui la definivano una pessima madre, per aver abbandonato i suoi figli. Lei ha risposto piccata: “Non ho abbandonato i miei figli” poi ha aggiunto: “Ognuno ha il proprio lavoro. Io, ringraziando il Signore, dopo tutto il mio trascorso di vita, sono riuscita a trovarmi il lavoro dei miei sogni che mi ha dato una stabilità e mi ha permesso di sostentare i miei figli e trascorrere anche del tempo con loro. I bambini vanno in una scuola privata, hanno tutto quel che serve alla loro crescita”.