Quasi tutta Italia zona bianca diventerà da metà giugno. Questa la previsione di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, che spiega: “Siamo di fronte ad uno scenario di progressiva decrescita dell’infezione. Se questo trend dell’incidenza continua, a metà giugno quasi tutta l’Italia sarà in zona bianca”

Zona bianca per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto dal 7 giugno

“Il quadro dell’Europa è in miglioramento L’Italia è in arancione con una curva in decrescita” dei contagi “tra le più basse d’Europa – prosegue Brusaferro – I comuni di molte zone dell’Italia sono di colore ‘bianco’, questo dimostra una netta decrescita dei casi”. Infine Brusaferro ha annunciato: “L’età mediana alla prima diagnosi è in lieve diminuzione sotto i 40 anni, come la scorsa estate. Continua anche la decrescita dell’età media al primo ricovero, nell’ultima settimana 58 anni”.

“Tre quarti di chi contrae l’infezione è asintomatico o con pochi sintomi e i casi diminuiscono in tutte le fasce di età, incluse quelle più giovani”, fa sapere ancora nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale sull’epidemia di Covid-19.