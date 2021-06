Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato ancora una volta di essere contro il reddito di cittadinanza. Con gli 8 miliardi di fondi vorrebbe finanziare sostegni per le famiglie con figli e per la scuola.

“8 miliardi che darei alle famiglie e per la scuola”

Le parole di De Luca: “Tolta la quota da dare alle famiglie povere, avrei preso quello che rimane degli 8 miliardi l’anno che impegniamo per il reddito di cittadinanza – ha spiegato – per dare queste risorse per metà alle famiglie per ogni figlio, in modo da contribuire alla crescita demografica del nostro Paese, e per un’altra metà destinerei le risorse al comparto scuola-università, per fare del nostro sistema formativo italiano un sistema di eccellenza”.

Persi per sempre 2,8 milioni di euro

Il presidente della Campania ha poi fatto riferimento a una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza che “ha individuato, in un territorio ristretto della provincia di Napoli, 300 soggetti che prendevano il reddito senza avere diritto. C’erano – ha ricordato – addirittura sette detenuti. Possiamo fare i complimenti ai detenuti per il livello di creatività che hanno raggiunto, complimenti meno convinti per chi ha voluto questa misura sapendo che i 2,8 milioni utilizzati senza titolo da questi 300 percettori abusivi non saranno recuperati mai più”, ha concluso De Luca.

Reddito di cittadinanza: solo la Campania supera l’intero Nord

In Campania, si contano oltre 164mila famiglia che hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza, per un totale di 700mila persone coinvolte. Questo numero, dunque, supera quello dell’intero Nord dove ci sono 54,785 famiglie con il sussidio e 509.459 persone coinvolte. A riportare i dati è l’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza.

A Napoli i nuclei con il reddito erano 165.524, superiori a quelli di tutta la Lombardia (90.585) e del Piemonte (63.274). Anche gli importi al Sud, inoltre, sono mediamente più alti (con più persone coinvolte per famiglie), con oltre 627 euro medi a famiglia in Campania. In Lombardia, invece, la cifra ammonta a 481. L’importo medio, in tutto il Sud, è invece di 590 euro.