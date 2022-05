Jeremias Rodríguez, che botta: l’addio all’Isola dei Famosi gli costa 50mila euro

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez, punito e multato per aver abbandonato l’isola. s al padre Gustavo Rodriguez. In un primo momento Belen si è dimostrata fiduciosa nei contfronti del fratello e del padre per questa nuova edizione.

Jeremias Rodriguez ha scelto di abbandonare l’Isola dei Famosi per due principali ragioni. La prima è che ha capito di non amare i reality show, come ha detto schiettamente alla padrona di casa Ilary Blasi. «Il mio scopo era portare qui mio papà. Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci», ha spiegato Jeremias nel corso dell’ultima puntata del programma. Ragione numero due: il fratello di Cecilia e Bélen Rodriguez sentiva la mancanza della fidanzata Deborah Togni, splendida assistente di volo dagli occhi azzurro cielo e i capelli scuri. E non riuscendo più a sostenere la distanza, ha deciso di prendere il primo volo per l’Italia, dicendo addio alle Honduras e ai suoi compagni di reality.

Come bentornato, il Rodríguez si trova una bella multa da pagare. Deve pagare 50mila euro di penale e non potrà presentarsi più in studio. I concorrenti eliminati dal televoto, invece, possono continuare a seguire la diretta da Milano.