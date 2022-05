Giovane rapinato dopo l’incontro online, 2 uomini arrestati a Torre Annunziata

Giovane rapinato dopo l’incontro online, 2 uomini arrestati. Stamattina gli agenti del Commissariato di P.S. Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di due persone, entrambe abitanti a Torre Annunziata, in quanto gravemente indiziate del reato di rapina aggravata.

L’ADESCAMENTO DEL GIOVANE

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che due uomini, utilizzando un sito di incontri “on line”, avevano adescato un giovane con il quale avevano concordato un incontro finalizzato alla consumazione di un rapporto sessuale. L’appuntamento con uno dei due soggetti si era rivelato una trappola, in quanto il complice, nascosto nell’abitazione luogo dell’incontro, si era avventato sulla vittima in costanza del rapporto sessuale e l’aveva minacciata con una mannaia per farsi consegnare una somma di denaro, che non era stata consegnata dalla persona offesa, alla quale erano stati comunque sottratti il telefono cellulare e le chiavi dell’autovettura.

“NON DENUNCIARE O PUBBLICHIAMO IL VIDEO”

Gli autori del reato avevano minacciato ulteriormente la vittima per costringerla a non denunciare la rapina subita, prospettandole di pubblicare sul web il video dell’incontro sessuale qualora avesse denunciato i fatti alla Polizia. Ciò nonostante, la vittima era riuscita a scappare e a sporgere denuncia presso il Commissariato di Polizia.

Le attività d’indagine poste in essere nell’immediatezza dei fatti dal personale della Polizia di Stato, e quelle successivamente delegate e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di pervenire, con ragionevole certezza, alla identificazione dei presunti autori del reato e a raccogliere, a loro carico, gravi indizi di colpevolezza. I due soggetti arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.