Joseph Capriati torna in concerto, mega show alla Reggia di Caserta a fine maggio

Finalmente Joseph Capriati, Dj di fama internazionale, ritorna alla console. A distanza di mesi, dopo una serie di interventi chirurgici e la riabilitazione, il dj stupirà di nuovo con la sua grande passione. Si era fermato quel maledetto nove gennaio scorso, quando dopo una futile lite aveva ricevuto una coltellata dal padre. Tutto alle spalle, però, con la pace ritrovata in famiglia e Joseph ritornato a sorridere e, soprattutto, a fare quello che più gli piace. Il 29 maggio, difatti, ci sarà un megashow alla Reggia di Caserta, città di cui è originario. Il dj set sarà trasmesso live in streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Joseph Capriati e in partnership con alcune tra le più importanti piattaforme del settore. Beatport, Mixmag e Time Warp in qualità di principali partner internazionali; Billboard Italia, Dj Mag Italia e Radio m2o come media partner italiani; Pioneer DJ è official partner tecnico dell’evento e fornirà l’equipment DJ top di gamma. Parallel Management, Factory e Wase sono i partner di produzione e di stage design. A riportare la notizia è Fanpage.

La dinamica di quel maledetto nove maggio

La moglie di Pietro e Joseph stavano litigando per futili motivi. Di lì l’intervento del padre, che però poco dopo è arrivato alle mani con il dj, fin quando non ha usato un coltello per colpire Joseph al torace, trapassandogli anche un polmone.

“Vi ringraziamo di cuore per l’affetto che ci state dimostrando. Fan, colleghi e amici. Ci teniamo a rassicurarvi che Joseph non è in pericolo di vita, e vi abbraccia. Grazie a tutti”, scrive la sua agenzia su Facebook.

Anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino, sui social scrive: “L’intervento al quale è stato sottoposto Joseph Capriati è andato bene, ora non ci resta che pregare per lui.Forza Joseph! Ti aspettiamo presto nuovamente in Comune per programmare insieme qualche bella iniziativa per la nostra città. La tua Caserta è con te”.