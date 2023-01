L’ex concorrente napoletano di ‘Amici’ Paky Maione irriconoscibile sui social: in un video racconta la sua malattia

Pubblicità

Dopo cinque mesi di assenza dai social, Pasqualino Maione, meglio noto come “Paky”, torna spiegando di essere nel bel mezzo di una battaglia contro una seria patologia.

Con il volto gonfio e provato a causa dei farmaci che sta assumendo, attraverso un video su TikTok l’ex concorrente della settima edizione di Amici di Maria de Filippi, spiega ciò che gli è successo negli ultimi mesi, dal Covid contratto in forma molto importante nell’estate 2022 alle conseguenze di una malattia post covid che ancora oggi lo sta costringendo ad una lunga battaglia verso la guarigione.

Pasqualino Maione e la lotta contro la malattia: “Ho avuto la meningite post Covid”

“Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi – dice in un video il cantante originario di Cicciano –. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio. No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia”.

Il giovane spiega di aver contratto la meningite post Covid: “La malattia purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo ma la strada è ancora lunga. Ce la faremo”, aggiunge.

Il cantante, alcune settimane fa, aveva spiegato di aver contratto il Covid: “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante: State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”.

Successivamente, nell’aggiornare i fan, ha spiegato che “La situazione è risultata molto più seria di quanto io potessi pensare… purtroppo dopo il covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto restare in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello.Per fortuna con una lunga terapia l’infezione sta andando via e piano piano sto migliorando. Dopo 2 mesi di ricovero domani finalmente ritorno a casa anche se sono debole e visibilmente dimagrito. La convalescenza sarà ancora lunga, ma ritornerò presto più forte di prima”.