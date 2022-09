Amici 2022/2023, i nomi dei cantanti e dei ballerini nella nuova classe

È partita la nuova edizione del talent show di Maria de Filippi, Amici, in onda come di consueto la domenica pomeriggio. Dopo il grande successo della ventunesima edizione che ha visto trionfare il cantante Luigi Strangis, la scuola è pronta ad aprire le sue porte a nuovi ragazzi e ragazze che desiderano realizzare il loro sogno. In passato lo show ha regalato il successo ad artisti come Giulia Stabile, oggi una ballerina professionista, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gaia e Elodie. La classe di Amici 22 andrà a definirsi nel corso dell’anno e molti dei volti che sono stati ammessi potrebbero essere rimpiazzati da nuovi sfidanti nella corsa al Serale. Diciannove alunni sarebbero già stati scelti secondo le anticipazioni: ci sarebbe una sola cantante donna, cinque invece le ballerine. 13 invece i ragazzi. Ecco la lista della categoria di canto e quella di ballo, con il nome dei professori che li hanno selezionati.

I nomi dei cantanti di Amici 2022/2023

Secondo le anticipazioni sarebbero questi sotto elencati gli allievi cantanti scelti dagli insegnanti nella prima puntata, in onda domenica 18 settembre dalle 14.

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo

I nomi dei ballerini della nuova classe di allievi

Cinque ballerine e cinque ballerini quelli scelti nella prima puntata di Amici 22. Tra questi c’è anche l’ex allievo Mattia Zenzola che nella scorsa edizione si è trovato costretto ad abbandonare a causa di un infortunio.

Ramon

Rita

Gianmarco

Megan

Samu

Ludovica

Maddy

Mattia

Asia

Samuel Antinelli – Raimondo

