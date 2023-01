Schumacher tradito da un amico, foto scattate di nascosto e offerte ai giornali per un milione di euro

Pubblicità

Sono passati ormai più di 9 anni da quel maledetto 29 dicembre 2013, giorno in cui Michael Schumacher fu vittima di un incidente a seguito del quale è rimasto allettato. Nel corso degli anni in tantissimi hanno tentato di sciacallare sulla tragedia che ha colpito la famiglia di Shumi. Tra loro, a quanto pare, un amico di famiglia che, di nascosto, avrebbe scattato alcune foto al pilota tedesco e avrebbe poi tentato di venderle ai giornali per una cifra da capogiro: un milione di euro. Lo “scoop” è stato però rifiutato da tutte le testate europee, per ovvi motivi.

I fatti risalirebbero a tre anni dopo l’incidente, quindi nel 2016. Le foto sarebbero state scattate nella villa svizzera di Gland, dove Schumacher e la famiglia vivevano all’epoca (ora risiedono nelle Baleari), da quello che moglie e figli dell’ex pilota della Ferrari probabilmente ritenevano un amico, ma che in realtà non lo era. Immediata la denuncia della moglie Corinne alle autorità. Nelle foto scattate dall’uomo, la cui identità resta sconosciuta, Schumacher era disteso sul letto.

Pubblicità