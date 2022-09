La battaglia di Simone su TikTok, dalla lotta al cancro alle sue passioni: “Volevo solo stare bene”

L’ultimo video risale ad una settimana fa. Simone Cavaliere, ragazzo di 20 anni di Pozzuoli, stroncato l’altro ieri sera da una rara forma di tumore, cercava uno sfogo alle sue sofferenze nel raccontarsi su TikTok.

La speranza di Simone infranta dal cancro

“Mo sto bene” “L’importante è che sto a casa, perché a stare di domenica in ospedale.. non ce la facevo più. Volevo la libertà, basta, non ce la facevo proprio più attaccato 24 ore su 24…non mi sembra ancora vero”. Queste le parole pronunciate da Simone appena 12 giorni fa, con la speranza che le cose potessero andare bene, con la voglia di vivere ancora. Non ce la faceva più a stare in ospedale, voleva vivere come tutti i suoi coetanei e i suoi amici che ora lo piangono.

Le passioni di un ragazzo come tanti

Spesso si divertiva a commentare le prestazioni della sua squadra del cuore, il Napoli, o a rispondere ai commenti dei fan. Nell’ultimo video esultava per la vittoria in Champions degli azzurri contro i Rangers. I suoi video, sempre pieni di ironia, erano spesso virali e raggiungevano decine e decine di migliaia di visualizzazioni. A volte era invece la sua ragazza a raccontare le sue condizioni e a rassicurare i fan, quando a Simone non era possibile a causa del precario stato di salute. Questo era il suo modo di esorcizzare la grave malattia e soprattutto di trattare un tema, il cancro e il suo percorso di terapia, che troppo spesso è ignorato.

Il sostegno del suo pubblico

Su TikTok non si contano i messaggi di cordoglio e di sofferenza di tutti coloro che almeno una volta nelle proprie giornate avevano sentito i racconti del 20enne, che sicuramente era entrato nei cuori di tanti. Simone saluta i propri genitori e i suoi due fratelli Giuseppe ed Emanuele, oltre che un numeroso gruppo di persone che non lo hanno mai conosciuto di persona, ma che sicuramente speravano di rivedere il ragazzo sorridente nella propria home di TikTok.