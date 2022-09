“Vola più in alto che puoi”. Simone non ce l’ha fatta: lacrime nell’area flegrea

“Vola più in alto che puoi”. Lacrime e dolore nell’area flegrea per la morte del 20enne Simone Cavaliere. Tanti i messaggi che in queste ore sono comparsi sui social per il giovane. Lascia i genitori e i due fratelli: Giuseppe ed Emanuele. I funerali, per dargli l’ultimo addio, si terranno domani, 22 settembre, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie alle 16.30. Ai messaggi di condoglianze sui social si è aggiunto anche il “Circolo Nautico San Marco” di Pozzuoli, che ha espresso la propria vicinanza al padre di Simone, Andrea Cavaliere, per la perdita del caro figlio. “Non si accetta una cosa del genere .. Simone sono senza parole rip. “Riposa in pace fratello non sarà un addio. “Non siamo nulla su questa terra, non ci sono parole e mai ci saranno un altro angelo volato via buon viaggio amico mio..”Mamma mi fratello.. riposa in pace, che brutto destino”